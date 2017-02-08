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«Голос» по-пензенски
Сегодня в Пензе
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10 февраля в 16-30 литературном музее города состоится очередной творческий вечер в клубе творческих открытий "45 меридиан". Не забудут организаторы вечера и о педагогической деятельности нашего земляка Сергея Пенкина (в день его рождения) и вокальной школе, которую он открыл в Москве. Приглашаем всех желающих! Вход свободный! Ведущий Олег Ткачев.
10 февраля в 16-30 литературном музее города состоится очередной творческий вечер в клубе творческих открытий "45 меридиан".
Не забудут организаторы вечера и о педагогической деятельности нашего земляка Сергея Пенкина (в день его рождения) и вокальной школе, которую он открыл в Москве.
Приглашаем всех желающих!
Вход свободный!
Ведущий Олег Ткачев.
Новость: Игорь Пантюшов 08 февраля 2017
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