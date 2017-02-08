«Голос» по-пензенски

10 февраля в 16-30 литературном музее города состоится очередной творческий вечер в клубе творческих открытий "45 меридиан".

В этот раз его участников и гостей ожидает встреча с молодыми талантами-вокалистами, учащимися ведущих педагогов по вокалу Светланы Фигаровской и Анны Булик!

Не забудут организаторы вечера и о педагогической деятельности нашего земляка Сергея Пенкина (в день его рождения) и вокальной школе, которую он открыл в Москве.

Приглашаем всех желающих!

Вход свободный!

Ведущий Олег Ткачев.