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 Среда, 08 февраля 2017
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В Пензенском аграрном университете состоится обучающий семинар для производителей картофеля и овощей
Сегодня в Пензе
 

9 февраля 2017 года на базе Пензенского государственного аграрного университета состоится обучающий семинар для производителей картофеля и овощей по актуальным вопросам развития отраслей на территории региона. Организатором обучающего мероприятия выступит министерство сельского хозяйства региона.

Перед сельхозтоваропроизводителями выступит начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса областного минсельхоза Вячеслав Шиняев, который доложит об итогах работы отрасли по итогам 2016 года и расскажет о планах и работе на текущий год. Планируется, что на семинаре аграрии изучат современные технологии возделывания картофеля и овощей.

О сортах и технологии производства семенного и продовольственного картофеля расскажет генеральный директор ООО «Пензасемкартофель» Юрий Богомолов. Опытом производства овощей закрытого грунта поделится с участниками обучающего совещания генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Терновский» Василий Волков. Также на совещании аграрии обсудят современные перспективы развития отрасли, обменяются мнениями и опытом.

Начало обучающего мероприятия – 10:00.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 08 февраля 2017
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