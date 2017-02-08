Изучают мир под микроскопом и заводят необычных питомцев. Свои увлечения школьники связали с наукой и исследованиями. Одни изучают редкие виды растений и животных, другие экспериментируют в химической лаборатории. Любознательных пензенцев объединила научно-практическая конференция «Я исследую мир».

«Посмотрев работы, мы убедились, что у ребят действительно очень хорошие идеи, многие из которых можно воплотить в жизнь», – отметил Глава города Валерий Савельев.

Александра Ильина без труда отличит съедобный гриб от ядовитого. За два года исследований участница конференции выучила многие виды, даже вырастила свой собственный редкий гриб – трутовик лакированный – в домашних условиях.

«Мы пришли к выводу, что, поскольку этот гриб не поражает здоровые деревья, его можно использовать в оформлении пришкольного участка», – поделилась результатом своего исследования учащаяся школы №26 г. Пензы.

Предприимчивые ребята из 11-й школы выпустили сборник, куда вошли литературные произведения школьников. Деньги на альманах, кстати, заработали сами.

«Мы провели две творческие встречи. Первая была посвящена 1 апреля, мы хотели поднять настроение всем учащимся и заработать. Вторая встреча – это литературный вечер, в котором были представлены работы наших учеников», – рассказала участница конференции Анна Дёмина.

После заочного тура в финал попали более 260 исследований и проектов старшеклассников. Научные работы жюри оценивало по 17 направлениям.

«Эта работа значительно отличается от урочной деятельности, потому что здесь больше творчества, больше обсуждений, споров и самостоятельности учащихся», – заметил начальник управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Ежегодно конференция «Я исследую мир» проводится в преддверии Дня науки. Жюри предстоит выбрать лучшие проекты и исследования.