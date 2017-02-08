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В Спасском районе Пензенской области состоялось районное агросовещание
Сегодня в Пензе
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Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел районное агрономическое совещание с сельхозтоваропроизводителями Спасского района. В работе совещания приняли участие руководители структурных подразделений областного минсельхоза и представители банковской сферы. Открывая работу агромероприятия, Эдуард Каташов подвел итоги работы отрасли растениеводства за 2016 год и обозначил основные приоритеты развития АПК на текущий год сельхозгод. Также временно исполняющий обязанности министра обратил внимание аграриев на должную работу с семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, а также на выполнение и соблюдений агротехнологий при выполнении сельхозработ. Темой для освещения на совещании стали также новшества в сфере господдержки аграрного сектора. Представители финансовой службы минсельхоза озвучили основные направления поддержки АПК в текущем году и рассказали о требованиях и правилах при представлении средств поддержки. Особое внимание на совещании было уделено работе нового механизма льготного кредитования для агропредприятий. По итогам совещания в формате беседы представители областного минсельхоза ответили на вопросы аграриев, а также оказали квалифицированную консультационную помощь.
Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел районное агрономическое совещание с сельхозтоваропроизводителями Спасского района. В работе совещания приняли участие руководители структурных подразделений областного минсельхоза и представители банковской сферы.
Открывая работу агромероприятия, Эдуард Каташов подвел итоги работы отрасли растениеводства за 2016 год и обозначил основные приоритеты развития АПК на текущий год сельхозгод. Также временно исполняющий обязанности министра обратил внимание аграриев на должную работу с семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, а также на выполнение и соблюдений агротехнологий при выполнении сельхозработ.
Темой для освещения на совещании стали также новшества в сфере господдержки аграрного сектора. Представители финансовой службы минсельхоза озвучили основные направления поддержки АПК в текущем году и рассказали о требованиях и правилах при представлении средств поддержки. Особое внимание на совещании было уделено работе нового механизма льготного кредитования для агропредприятий.
По итогам совещания в формате беседы представители областного минсельхоза ответили на вопросы аграриев, а также оказали квалифицированную консультационную помощь.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 08 февраля 2017
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