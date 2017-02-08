На сегодняшний день в Пензенской области насчитывается свыше 30 казачьих школ. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из основных задач, которую ставят перед собой представители казачьего сообщества.

«На заседании мы рассмотрим вопросы патриотического воспитания школьников «казачат», а также вопросы воспитания уже более старшего поколения»,- говорит Александр Афонин, атаман Пензенского отдельского Волжского казачьего войскового общества.

Всего на территории региона существует два казачьих движения - общественная организация «Союз казаков» Пензенской области и отдельское казачье общество. Задача Правительства региона - выстроить конструктивный диалог со всеми казачьими движениями нашего края.

«Структура казачьего общества Пензенской области представляет собой 11 хуторов и станиц и мы ведем работу, чтобы все станицы и хутора находились в реестре РФ»,- отмечает Василий Трохин, Заместитель Председателя Правительства Пензенской области.

В Приволжском федеральном округе движение пензенского казачьего сообщества стоит на хорошем счету, как по показателям кадетских школ так и по призыву на военную службу.