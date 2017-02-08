«Серафим» поможет!

Владыку Серафима приветствуют воспитанники центра «Серафим» — такое имя носит первый в Поволжье православный Центр социальной реабилитации детей, расположенный на ул. Максима Горького — 12. Рассчитанный на 15 человек, он открыт для всех, кому необходимо временное прибежище. Например, если родители работают целые сутки, и не с кем оставить ребёнка.

Духовник центра «Серафим», иерей Сергий Иванов, пояснил: «Есть случаи, когда мама — совершенно нормальная женщина — воспитывает ребёнка одна и вынуждена выйти на работу. А работа, допустим, по суткам... И ей некуда деть ребёнка. Таких услуг не предлагает ни одно учреждение! Для этого необходимо отдельное финансирование, решение правового статуса ребёнка и так далее. Мы же существуем на пожертвования и можем оказать такую помощь».

Идея создания такого приюта у настоятеля Троицкого храма села Константиновка родилась не случайно. Толчком послужила реальная история одной из прихожанок.

«Одна из наших прихожанок заболела. Ей потребовалась операция и, соответственно, пребывание в лечебном учреждении. А у неё — ребёнок шести лет, и совершенно не с кем оставить. Таких историй много, и каждая — послужила толчком для создания нашего центра», — отметил отец Сергий.

Инициативу поддержал Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка лично освятил приют и пожелал его обитателям помощи Господа: «Хорошо, что есть такое место, куда люди могли бы обратиться за помощью в своей трудной жизненной ситуации. Я желаю всем, кто будет здесь работать и жить, помощи Божьей!»

Первые гости у «Серафима» уже есть. Кстати, такое название приюту дали не случайно! Серафимы — это дети - ангелы, наиболее приближенные к Богу.