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«Принцип ресурсосберегающей технологии очеса растений на корню на базе жатки ОЗОН»
Сегодня в Пензе
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9 февраля 2017 года специалисты в области агрономии и механизации министерства сельского хозяйства Пензенской области примут участие в работе Третьего международного научно-практического семинара на тему: «Принцип ресурсосберегающей технологии очеса растений на корню на базе жатки ОЗОН». В международном семинаре, который состоится на площадке ПАО «Пензмаш», примут участие представители аграрной отрасли Ставропольского края, Республик Казахстан, Чувашия. Работа семинара откроется пленарным заседанием, на котором планируются к обсуждению вопросы состояния и перспектив развития отечественного сельхозмашиностроения в условиях политики импортозамещения, повышения эффективности сезонных сельхозработ. Участники и гости мероприятия ознакомятся с технологией уборки зерновых культур методом очеса, применения очесывающих устройств производства ПАО «Пензмаш». От Пензенской области особенностями и опытом работы жаткой ОЗОН поделится глава фермерского хозяйства «Лесное» Вадинского района Вячеслав Сальников. 10 февраля 2017 года на базе ПАО «Пензмаш» в продолжении работы Третьего международного научно-практического семинара состоится обучение для сельхозтоваропроизводителей, посвященное принципам работы и особенностям очесывающих жаток.
9 февраля 2017 года специалисты в области агрономии и механизации министерства сельского хозяйства Пензенской области примут участие в работе Третьего международного научно-практического семинара на тему: «Принцип ресурсосберегающей технологии очеса растений на корню на базе жатки ОЗОН».
В международном семинаре, который состоится на площадке ПАО «Пензмаш», примут участие представители аграрной отрасли Ставропольского края, Республик Казахстан, Чувашия.
Работа семинара откроется пленарным заседанием, на котором планируются к обсуждению вопросы состояния и перспектив развития отечественного сельхозмашиностроения в условиях политики импортозамещения, повышения эффективности сезонных сельхозработ. Участники и гости мероприятия ознакомятся с технологией уборки зерновых культур методом очеса, применения очесывающих устройств производства ПАО «Пензмаш».
От Пензенской области особенностями и опытом работы жаткой ОЗОН поделится глава фермерского хозяйства «Лесное» Вадинского района Вячеслав Сальников.
10 февраля 2017 года на базе ПАО «Пензмаш» в продолжении работы Третьего международного научно-практического семинара состоится обучение для сельхозтоваропроизводителей, посвященное принципам работы и особенностям очесывающих жаток.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 08 февраля 2017
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