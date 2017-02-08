9 февраля 2017 года специалисты в области агрономии и механизации министерства сельского хозяйства Пензенской области примут участие в работе Третьего международного научно-практического семинара на тему: «Принцип ресурсосберегающей технологии очеса растений на корню на базе жатки ОЗОН».

В международном семинаре, который состоится на площадке ПАО «Пензмаш», примут участие представители аграрной отрасли Ставропольского края, Республик Казахстан, Чувашия.

Работа семинара откроется пленарным заседанием, на котором планируются к обсуждению вопросы состояния и перспектив развития отечественного сельхозмашиностроения в условиях политики импортозамещения, повышения эффективности сезонных сельхозработ. Участники и гости мероприятия ознакомятся с технологией уборки зерновых культур методом очеса, применения очесывающих устройств производства ПАО «Пензмаш».

От Пензенской области особенностями и опытом работы жаткой ОЗОН поделится глава фермерского хозяйства «Лесное» Вадинского района Вячеслав Сальников.

10 февраля 2017 года на базе ПАО «Пензмаш» в продолжении работы Третьего международного научно-практического семинара состоится обучение для сельхозтоваропроизводителей, посвященное принципам работы и особенностям очесывающих жаток.