ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ

Его запомнили только камеры видеонаблюдения. В памяти прохожих этот мужчина вряд ли отложился. Особых примет у него нет. Разве что крупное телосложение. Дезориентированного в пространстве мужчину доставили в отделение полиции. То, что тот болен, сотрудники органов внутренних дел поняли быстро. Из-за состояния здоровья гражданин о себе никаких сведений сообщить не мог. Сейчас его передали на попечение медиков. А правоохранители продолжают искать родных и близких неизвестного.

«Его приметы. На вид – 30-35 лет. Рост – 175-180 сантиметров. Плотное телосложение. Был одет в темно-серую куртку до пояса. Серые спортивные брюки и такого же цвета кроссовки. Черную вязаную шапку. При себе имел серую сумку»,- комментирует Ольга Евдокимова начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области.

Если кто-то узнал этого мужчину, срочно позвоните и помогите вернуть пропавшего в семью. Телефон отдела полиции №1: 598-241 или 8 937 432-99-95.