Ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев принял участие в видеоконференции с минсельхозом России. Совещание с руководителями 54 аграрных вузов России провел по поручению главы минсельхоза России Александра Ткачева заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев

Открывая совещание, заместитель министра Иван Лебедев отметил, что развитие качественного аграрного образования относится к числу приоритетных направлений минсельхоза России. «Сегодня основным ориентиром в работе аграрных вузов должно стать повышение качества отраслевого образования и его конкурентоспособность. Молодые специалисты должны быть востребованными на рынке АПК, а образовательные программы вузов должны пользоваться спросом у потенциальных обучающихся», - сообщил Иван Лебедев.

По словам замглавы минсельхоза России, развитие аграрных вузов должно стать инновационным и быстро реагирующим на конъюнктурные изменения.

На сегодняшний день Пензенский аграрный университет уделяет особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов, прохождению практики студентами, которые имеют возможность поработать в данный период на лучших аграрных предприятиях области. На постоянной основе обеспечен обмен опытом со специалистами Германии. Кроме того, для совершенствования обучающего процесса компании-дилеры сельскохозяйственной техники, работающие на территории региона, оборудовали специальные классы, а также представляют выставочные образцы техники.

Со стороны областного минсельхоза подготовке кадров для отраслей АПК также уделяется должное внимание. По поручению главы пензенского минсельхоза Андрея Бурлакова в текущем году стартовал областной проект «Наставничество», руководители структурных подразделений ведомства стали наставниками и помощниками студентов при подготовке дипломных работ.

Участники совещания обсудили текущее состояние развития вузов минсельхоза России, подвели итоги работы за 2016 год и обсудили перспективы развития в текущем году. Руководители аграрных вузов рассказали о научном потенциале, учебно-воспитательном процессе, заработной плате профессорско-преподавательского состава и стипендиях студентов, а также обсудили перспективные направления развития на ближайшее время.

По итогам участники совещания отметили необходимость создания комплексного подхода для развития аграрного образования, которое, в отличие от классического, должно в максимальной степени отвечать требованиям целевого работодателя, а также выстраивание совместной работы департаментов минсельхоза России с аграрными вузами и бизнес-сообществом.