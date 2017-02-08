Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 08 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Великим людям ХХ посвящается
Сегодня в Пензе
 

В 2016 году, в год 90 летия Ольги Воронец прошли множество сольных концертов с участием пензенской певицы Ладиславы, посвященных творчеству исполнительницы русских народных песен.

В рамках сольного проекта «Великим людям ХХ посвящается» Ладислава дала множество концертов по Пензенской области.

12 февраля в 18:30 в Доме Молодежи состоится гала-концерт.

В программе интересные факты биографии из личной жизни певицы , всеми любимые песни из репертуара Ольги Воронец.

В концертной программе также учавствуют лауреат Всеросийских конкурсов Татьяна Стаильская и фолк-группа «Зазноба»                 

Новость: Телеканал ТВ-ПЕНЗА 08 февраля 2017
2017-02-08
На защите прав граждан
Прокуратура Пензенской области отчиталась о проделанной за год работе
 
2017-02-08
Водителей согреют в дороге
Из-за морозов на трассе развернули мобильный пункт обогрева
 
2017-02-08
Ночной гоп-стоп
Поздние похождения пензенца по барам закончились ограблением
 
2017-02-08
Великим людям ХХ посвящается
Сольный концерт Ладиславы
 
2017-02-08
Развитие аграрных вузов должно стать инновационным и быстро реагирующим на конъюнктурные изменения
Пензенский государственный аграрный университет принял участие в видеоконференции с минсельхозом России
 

Новости партнеров
 
На сайте: 25ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru