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Великим людям ХХ посвящается
Сегодня в Пензе
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В 2016 году, в год 90 летия Ольги Воронец прошли множество сольных концертов с участием пензенской певицы Ладиславы, посвященных творчеству исполнительницы русских народных песен. В рамках сольного проекта «Великим людям ХХ посвящается» Ладислава дала множество концертов по Пензенской области. 12 февраля в 18:30 в Доме Молодежи состоится гала-концерт. В программе интересные факты биографии из личной жизни певицы , всеми любимые песни из репертуара Ольги Воронец. В концертной программе также учавствуют лауреат Всеросийских конкурсов Татьяна Стаильская и фолк-группа «Зазноба»
В 2016 году, в год 90 летия Ольги Воронец прошли множество сольных концертов с участием пензенской певицы Ладиславы, посвященных творчеству исполнительницы русских народных песен.
В рамках сольного проекта «Великим людям ХХ посвящается» Ладислава дала множество концертов по Пензенской области.
12 февраля в 18:30 в Доме Молодежи состоится гала-концерт.
В программе интересные факты биографии из личной жизни певицы , всеми любимые песни из репертуара Ольги Воронец.
В концертной программе также учавствуют лауреат Всеросийских конкурсов Татьяна Стаильская и фолк-группа «Зазноба»
Новость: Телеканал ТВ-ПЕНЗА 08 февраля 2017
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