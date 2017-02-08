В 2016 году, в год 90 летия Ольги Воронец прошли множество сольных концертов с участием пензенской певицы Ладиславы, посвященных творчеству исполнительницы русских народных песен. В рамках сольного проекта «Великим людям ХХ посвящается» Ладислава дала множество концертов по Пензенской области. 12 февраля в 18:30 в Доме Молодежи состоится гала-концерт. В программе интересные факты биографии из личной жизни певицы , всеми любимые песни из репертуара Ольги Воронец. В концертной программе также учавствуют лауреат Всеросийских конкурсов Татьяна Стаильская и фолк-группа «Зазноба»

Новость: Телеканал ТВ-ПЕНЗА 08 февраля 2017