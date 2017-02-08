|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Ночной гоп-стоп
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Ночной поход по барам оказался для пензенца не лучшим решением. Мужчина зашел в питейное заведение, где познакомился с двумя парнями. Разговорился. Угостил выпивкой и уже было засобирался домой, но новым знакомым было недостаточно одного угощения, и они решили забрать у мужчины последние средства. После ограбления, пострадавший сразу же обратился в полицию.
«Он сообщил, что после посещения одного из баров города Пензы у него украли телефон и шесть тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 18-летний житель поселка Лунино», - отметил следователь отдела №1 СУ УМВД РФ по г. Пензе Олег Горелов.
План нарисовался у подозреваемых не спонтанно. Пока мужчины выпивали, один из злоумышленников заметил в кармане нового друга дорогой телефон. После этого хулиганы решились на преступление.
«Я ударил ему по лицу, после которого он упал. Потом я ударил его еще раз. Потом я стал доставать кошелек. – А кошелек у него где лежал? – в заднем кармане брюк. Потом он схватил меня за руку и я ударил его ногой несколько раз. Я достал кошелек с телефоном, и мы убежали».
Правда убежали они не далеко. Злоумышленников поймали и доставили в полицию, где они будут ждать суда.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161», - подчеркнул следователь.
За такое преступление злоумышленник может просидеть в тюрьме до семи лет.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru