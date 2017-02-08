Ночной гоп-стоп

Ночной поход по барам оказался для пензенца не лучшим решением. Мужчина зашел в питейное заведение, где познакомился с двумя парнями. Разговорился. Угостил выпивкой и уже было засобирался домой, но новым знакомым было недостаточно одного угощения, и они решили забрать у мужчины последние средства. После ограбления, пострадавший сразу же обратился в полицию.

«Он сообщил, что после посещения одного из баров города Пензы у него украли телефон и шесть тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 18-летний житель поселка Лунино», - отметил следователь отдела №1 СУ УМВД РФ по г. Пензе Олег Горелов.

План нарисовался у подозреваемых не спонтанно. Пока мужчины выпивали, один из злоумышленников заметил в кармане нового друга дорогой телефон. После этого хулиганы решились на преступление.

«Я ударил ему по лицу, после которого он упал. Потом я ударил его еще раз. Потом я стал доставать кошелек. – А кошелек у него где лежал? – в заднем кармане брюк. Потом он схватил меня за руку и я ударил его ногой несколько раз. Я достал кошелек с телефоном, и мы убежали».

Правда убежали они не далеко. Злоумышленников поймали и доставили в полицию, где они будут ждать суда.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161», - подчеркнул следователь.

За такое преступление злоумышленник может просидеть в тюрьме до семи лет.