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Водителей согреют в дороге
Сегодня в Пензе
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В мобильном пункте обогрева есть, где спрятаться от мороза, согреться горячим чаем и получить помощь. Для водителей его развернули на пересечении трассы М5 «Урал» и автодороги «Саратов – Нижний Новгород». С понижением температуры ниже 20-ти градусов силы Главного управления МЧС были приведены в режим повышенной готовности.
«Жители и гости Пензенской области могут обогреться и получить необходимую помощь в мобильном пункте», – рассказал первый заместитель начальника ГУ МСЧ России по Пензенской области Дмитрий Козлов.
Мобильный пункт обогрева хорошо заметен на трассе даже ночью. В палатке, оборудованной тепловыми пушками, могут разместиться до 20 человек. Здесь есть столовая и места для отдыха, где можно зарядить мобильный телефон.
«Главное Управление МЧС России по Пензенской области просит жителей соблюдать осторожность. Из-за сильного ветра и снегопада повышается вероятность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, падением слабо укрепленных конструкций, веток и деревьев», – отметил Дмитрий Козлов.
В зоне расположения пункта дежурит автомобиль повышенной проходимости, аварийно-спасательная техника и снегоходы. При необходимости спасатели смогут быстро добраться до места происшествия на трассе, чтобы оказать помощь водителю.
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