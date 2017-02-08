Водителей согреют в дороге

В мобильном пункте обогрева есть, где спрятаться от мороза, согреться горячим чаем и получить помощь. Для водителей его развернули на пересечении трассы М5 «Урал» и автодороги «Саратов – Нижний Новгород». С понижением температуры ниже 20-ти градусов силы Главного управления МЧС были приведены в режим повышенной готовности.

«Жители и гости Пензенской области могут обогреться и получить необходимую помощь в мобильном пункте», – рассказал первый заместитель начальника ГУ МСЧ России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Мобильный пункт обогрева хорошо заметен на трассе даже ночью. В палатке, оборудованной тепловыми пушками, могут разместиться до 20 человек. Здесь есть столовая и места для отдыха, где можно зарядить мобильный телефон.

«Главное Управление МЧС России по Пензенской области просит жителей соблюдать осторожность. Из-за сильного ветра и снегопада повышается вероятность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, падением слабо укрепленных конструкций, веток и деревьев», – отметил Дмитрий Козлов.

В зоне расположения пункта дежурит автомобиль повышенной проходимости, аварийно-спасательная техника и снегоходы. При необходимости спасатели смогут быстро добраться до места происшествия на трассе, чтобы оказать помощь водителю.