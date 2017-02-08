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На защите прав граждан
Сегодня в Пензе
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Качество жизни граждан — главное, за что борются сотрудники пензенской прокуратуры. Прошедший год не стал исключением: усилия прокуроров были направлены на укрепление правопорядка именно в тех сферах, от которых зависит благополучие жителей региона. Прежде всего — это соблюдение прав работников на оплату труда.
Прокурор Пензенской области, Наталья Канцерова, отметила: «Почти 90% выявленных нарушений трудового законодательства связаны именно с этой сферой. За допущенные нарушения 950 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 18 уголовных дел. Итогом стало погашение задолженности по зарплате на сумму более 300 миллионов рублей».
Боролись правозащитники и с «серыми» зарплатами. За год — более двухсот нарушений! Ущемлялись права пензенцев и при увольнении: выходное пособие выплачивалось не всегда своевременно. Но наибольшую тревогу вызывают нарушения законодательства об охране труда.
«В прошлом году на производстве погибло 9 человек, 25 — получили тяжёлые травмы, произошло 3 групповых несчастных случая. Прокурорские проверки выявили более двухсот случаев, когда работникам предприятий не выдавались индивидуальные средства защиты, а рабочее место не соответствовало требованиям безопасности», — сообщила Наталья Канцерова.
В своём докладе Наталья Канцерова затронула нарушения во всех сферах жизни региона: будь то налогообложение, защита интересов бизнеса или одна из самых проблемных сфер — коммунальная.
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