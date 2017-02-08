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Выезжать на лед на автомобиле строго запрещено
Сегодня в Пензе
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Не улов интересует сотрудников Главного управления МЧС и государственной инспекции по маломерным судам. Цель проверки – измерить толщину льда на Суре и предупредить рыбаков об опасности. Река промерзла максимум на 20 см, в местах сильного течения возможно образование промоин, которые следует обходить стороной.
«Несмотря на устоявшуюся морозную погоду, жителям рекомендуется, соблюдать на льду меры безопасности, так как на водоеме имеются промоины, и возможны провалы людей под лед», – предупредил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
С каждым рыбаком сотрудники МЧС провели беседу, раздали памятки, а также напомнили, что запрещается выезжать на лед на автомобиле.
«Так как в соседних областях уже имелись случаи провалов под лед с гибелью людей», – пояснил Марат Мурсяев.
Пензенцам рассказали, как спасти себя в случае провала в воду и предупредили, что без необходимости лучше не выходить на лед даже в сильный мороз.
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