|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Ежегодно 9 февраля все стоматологи мира отмечают Международный день стоматолога
Сегодня в Пензе
|
Практически нет ни одного человека, который в течение жизни не обращался к зубному врачу, хотя бы один раз. А большинство из нас вынуждены посещать стоматологические поликлиники гораздо чаще. Стоматологическую помощь жителям Пензенской области оказывают: ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника», ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника». В районах области работают 13 стоматологических отделений и 97 стоматологических кабинетов. В медицинских организациях области работают 379 врачей-стоматологов и 317 зубных врачей. Сертификат специалиста имеют все врачи. Квалификационную категорию имеет 351 врач, из них 243 – высшую категорию. За 2016 год жители области посетили стоматологов более 1 миллиона раз, каждое четвертое посещение с профилактической целью. Международный день стоматолога – это возможность в очередной раз напомнить о важности профилактики заболеваний полости рта, для чего не реже одного раза в год необходимо посещать врача-стоматолога.
Практически нет ни одного человека, который в течение жизни не обращался к зубному врачу, хотя бы один раз. А большинство из нас вынуждены посещать стоматологические поликлиники гораздо чаще.
Стоматологическую помощь жителям Пензенской области оказывают: ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника», ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника». В районах области работают 13 стоматологических отделений и 97 стоматологических кабинетов.
В медицинских организациях области работают 379 врачей-стоматологов и 317 зубных врачей. Сертификат специалиста имеют все врачи. Квалификационную категорию имеет 351 врач, из них 243 – высшую категорию.
За 2016 год жители области посетили стоматологов более 1 миллиона раз, каждое четвертое посещение с профилактической целью.
Международный день стоматолога – это возможность в очередной раз напомнить о важности профилактики заболеваний полости рта, для чего не реже одного раза в год необходимо посещать врача-стоматолога.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 09 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru