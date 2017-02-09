Ежегодно 9 февраля все стоматологи мира отмечают Международный день стоматолога

Практически нет ни одного человека, который в течение жизни не обращался к зубному врачу, хотя бы один раз. А большинство из нас вынуждены посещать стоматологические поликлиники гораздо чаще.

Стоматологическую помощь жителям Пензенской области оказывают: ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника», ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» и ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника». В районах области работают 13 стоматологических отделений и 97 стоматологических кабинетов.

В медицинских организациях области работают 379 врачей-стоматологов и 317 зубных врачей. Сертификат специалиста имеют все врачи. Квалификационную категорию имеет 351 врач, из них 243 – высшую категорию.

За 2016 год жители области посетили стоматологов более 1 миллиона раз, каждое четвертое посещение с профилактической целью.

Международный день стоматолога – это возможность в очередной раз напомнить о важности профилактики заболеваний полости рта, для чего не реже одного раза в год необходимо посещать врача-стоматолога.