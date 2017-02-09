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Worldskills Russia с 20 по 22 февраля 2017 года
Сегодня в Пензе
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Шестой чемпионат профессионального мастерства Worldskills Russia пройдет в Пензе с 20 по 22 февраля 2017 года. Региональный чемпионат состоится по 17 компетенциям: "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Металлообработка", "Сварка", "Ресторанный сервис", " Кирпичная кладка", "IT-технологии", "Дошкольное воспитание", "Физкультура и спорт", "Медицинской лабораторный анализ", "Медицинский и социальный уход", "Фармация", "Ремонт и обслуживание легкового автомобиля". Соревнования по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Лазерные технологии», «Электромонтажные работы», «Декоративные и отделочные работы» будут проводиться в рамках соревнований между школьниками 7-10 классов, так называемый JuniorSkills. Основными площадками проведения станут - региональные отраслевые ресурсные центры профессионального обучения, расположенные на базе учреждений СПО. Компетенция «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» пройдет на базе социального партнера колледжа ООО «Чешские моторы» (Автоцентр «Шкода»). Компетенции «Медицинской лабораторный анализ», «Медицинский и социальный уход», «Фармация» пройдут на базе ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. Пензы. В качестве экспертов по компетенциям «IT-технологии», «Сварка» принимают участие национальные эксперты, имеющие международную аккредитацию по стандартам Worldskills Russia. Для участия в чемпионате направлены приглашения в адрес Министра образования и науки Республики Казахстан Е.К. Сагадиеву Открытие чемпионата WorldSkills Russia состоится 20 февраля 2017 года в 9.00 на площадках по компетенциям: - Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж), пр.Строителей дом, 7, "Металлообработка", "IT-технологии"; В период проведения чемпионата пройдет профориентационная игра со школьниками «Навигатор». Игра позволит школьникам познакомиться с предлагаемой профессией, увидеть и поучаствовать в работе на передовом оборудовании, используемом не только в образовательном процессе учреждений, но и на предприятии, приобрести необходимые знания и навыки для продолжения своей профессиональной карьеры. Церемония награждения победителей чемпионата пройдет 22 февраля 2017 года в «Доме молодежи». Победители будут представлять область на полуфиналах национальных чемпионатов, которые пройдут в Московской области, Республике Татарстан, Хабаровском крае и Свердловской области в 2017 году.
Шестой чемпионат профессионального мастерства Worldskills Russia пройдет в Пензе с 20 по 22 февраля 2017 года. Региональный чемпионат состоится по 17 компетенциям: "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Металлообработка", "Сварка", "Ресторанный сервис", " Кирпичная кладка", "IT-технологии", "Дошкольное воспитание", "Физкультура и спорт", "Медицинской лабораторный анализ", "Медицинский и социальный уход", "Фармация", "Ремонт и обслуживание легкового автомобиля".
Соревнования по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Лазерные технологии», «Электромонтажные работы», «Декоративные и отделочные работы» будут проводиться в рамках соревнований между школьниками 7-10 классов, так называемый JuniorSkills.
Основными площадками проведения станут - региональные отраслевые ресурсные центры профессионального обучения, расположенные на базе учреждений СПО.
Компетенция «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» пройдет на базе социального партнера колледжа ООО «Чешские моторы» (Автоцентр «Шкода»).
Компетенции «Медицинской лабораторный анализ», «Медицинский и социальный уход», «Фармация» пройдут на базе ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. Пензы.
В качестве экспертов по компетенциям «IT-технологии», «Сварка» принимают участие национальные эксперты, имеющие международную аккредитацию по стандартам Worldskills Russia.
Для участия в чемпионате направлены приглашения в адрес Министра образования и науки Республики Казахстан Е.К. Сагадиеву
Открытие чемпионата WorldSkills Russia состоится 20 февраля 2017 года в 9.00 на площадках по компетенциям:
- Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж), пр.Строителей дом, 7, "Металлообработка", "IT-технологии";
В период проведения чемпионата пройдет профориентационная игра со школьниками «Навигатор». Игра позволит школьникам познакомиться с предлагаемой профессией, увидеть и поучаствовать в работе на передовом оборудовании, используемом не только в образовательном процессе учреждений, но и на предприятии, приобрести необходимые знания и навыки для продолжения своей профессиональной карьеры.
Церемония награждения победителей чемпионата пройдет 22 февраля 2017 года в «Доме молодежи». Победители будут представлять область на полуфиналах национальных чемпионатов, которые пройдут в Московской области, Республике Татарстан, Хабаровском крае и Свердловской области в 2017 году.
Новость: Министерство образования Пензенской области 09 февраля 2017
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