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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 09 февраля 2017
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Worldskills Russia с 20 по 22 февраля 2017 года
Сегодня в Пензе
 

Шестой чемпионат профессионального мастерства Worldskills Russia пройдет в Пензе с 20 по 22 февраля  2017 года. Региональный чемпионат состоится по 17 компетенциям: "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Металлообработка", "Сварка", "Ресторанный сервис", " Кирпичная кладка", "IT-технологии",  "Дошкольное воспитание", "Физкультура и спорт", "Медицинской лабораторный анализ", "Медицинский и социальный уход", "Фармация", "Ремонт и обслуживание легкового автомобиля".

Соревнования по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Лазерные технологии», «Электромонтажные работы», «Декоративные и отделочные работы» будут проводиться в рамках соревнований между школьниками 7-10 классов, так называемый JuniorSkills.

Основными площадками проведения станут -  региональные отраслевые ресурсные центры профессионального обучения, расположенные на базе учреждений СПО.

Компетенция «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» пройдет на базе социального партнера колледжа ООО «Чешские моторы» (Автоцентр «Шкода»).

Компетенции «Медицинской лабораторный анализ», «Медицинский и социальный уход», «Фармация» пройдут на базе ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. Пензы.

В качестве экспертов  по компетенциям «IT-технологии», «Сварка» принимают участие  национальные эксперты, имеющие международную аккредитацию по стандартам Worldskills Russia.

Для участия в чемпионате направлены приглашения в адрес Министра образования и науки Республики Казахстан Е.К. Сагадиеву

Открытие чемпионата WorldSkills Russia состоится 20 февраля 2017 года в 9.00  на площадках по компетенциям:

- Пензенский колледж информационных и  промышленных технологий  (ИТ-колледж), пр.Строителей дом,  7, "Металлообработка", "IT-технологии";
- Пензенский социально-педагогический колледж, ул. Гоголя, д. 3, "Дошкольное воспитание", "Физкультура и спорт";
- Пензенский колледж транспортных технологий, пр. Победы, д. 57, "Ремонт и обслуживание легкового автомобиля";
- Пензенский колледж архитектуры и строительства, ул. Собинова, 7, "Кирпичная кладка", "Сварка";
- Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса, ул. Аустрина, д.129, "Ресторанный сервис";
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, пр. Победы, 3, "Поварское дело", "Кондитерское дело";
- Центр технологического обучения г. Пензы, ул. Отдельная,9, "Инженерный дизайн CAD", "Лазерные технологии", "Электромонтажные работы", "Декоративные и отделочные работ";
- Пензенский базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Российской Федерации, ул. К. Маркса/Красная, 8/60, "Медицинской лабораторный анализ", "Медицинский и социальный уход", "Фармация".

В период проведения чемпионата пройдет профориентационная игра со школьниками «Навигатор».  Игра позволит школьникам познакомиться с предлагаемой профессией, увидеть и поучаствовать в работе на передовом оборудовании, используемом  не только в образовательном процессе учреждений, но и на предприятии, приобрести необходимые знания и навыки для продолжения своей профессиональной карьеры.

Церемония награждения победителей чемпионата пройдет 22 февраля 2017 года в «Доме молодежи». Победители будут представлять область на полуфиналах национальных чемпионатов, которые пройдут в Московской области,  Республике Татарстан, Хабаровском крае и Свердловской области в 2017 году.

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