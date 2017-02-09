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 Четверг, 09 февраля 2017
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«Приходи и смотри»
Сегодня в Пензе
 

С каждым днем в Пензенской картинной галерее идет все более активная работа по наглядному оформлению и изготовлению художественных сувениров по тематике ее 125 – летия. 

Уже исполнены новые варианты баннеров для внешнего оформления самой галереи и размещения на рекламных конструкциях в центре города. На них размещен наш главный юбилейный слоган «Приходи и смотри», который призван привлечь в галерею пензяков и гостей нашего города.

Наши добрые друзья, известные ювелиры братья Глазуновы создали образцы художественно оформленных магнитов с репродукциями шедевров из фондов галереи. 

Сразу после их изготовления, уже с февраля текущего года они начнут реализовываться в самой галерее и ее филиалах.  

Одновременно с этим продолжается работа по подбору картин для изготовления сувениров в других техниках, разработки макета приглашения и, конечно же, печатанье доработанного к нашему 125 – летию художественного альбома «Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого». 

Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 09 февраля 2017
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