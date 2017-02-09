Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 09 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
8 тысяч га пахотных земель введено в сельскохозяйственный оборот
Сегодня в Пензе
 

Одной из приоритетных задач Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в области осуществления государственного земельного надзора является не только выявление необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, но и понуждение нерадивых правообладателей к их вводу в сельскохозяйственный оборот.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области такие земельные участки выявляются, нарушителям земельного законодательства выдаются предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений.

Так, сотрудниками отдела государственного земельного надзора по Пензенской области с целью устранения нарушений в 2016 году выдано 91 предписание, из них: 76 исполнены в установленные сроки; в связи с невыполнением 15-и предписаний в отношении землепользователей возбуждены административные дела, они привлечены к административной ответственности.

Таким образом, только по предписаниям вовлечено в сельскохозяйственный оборот 8,2 тыс. га сельхозугодий, в том числе 5,8 тыс. га освобождены от древесно-кустарниковой растительности.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 09 февраля 2017
2017-02-09
Коллектив Территориального центра медицины катастроф Пензенской области награжден Почетной грамотой
 Состоялось селекторное совещание под руководством заместителя Министра МЧС России Александра Петровича Чуприяна
 
2017-02-09
1 сентября откроет двери новая школа в городе Спутник
 Школа рассчитана на 1100 мест
 
2017-02-09
В Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки
 Андрей Шевченко наградил представителей научной деятельности
 
2017-02-09
Итоги государственного земельного надзора в Каменском районе Пензенской области за 2016 год
 Наложено административных штрафов на общую сумму 533 тыс. рублей
 
2017-02-09
День российской науки
В Пензе назвали имена ученых года
 

Новости партнеров
 
На сайте: 46ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru