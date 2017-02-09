8 тысяч га пахотных земель введено в сельскохозяйственный оборот

Одной из приоритетных задач Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в области осуществления государственного земельного надзора является не только выявление необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, но и понуждение нерадивых правообладателей к их вводу в сельскохозяйственный оборот.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области такие земельные участки выявляются, нарушителям земельного законодательства выдаются предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений.

Так, сотрудниками отдела государственного земельного надзора по Пензенской области с целью устранения нарушений в 2016 году выдано 91 предписание, из них: 76 исполнены в установленные сроки; в связи с невыполнением 15-и предписаний в отношении землепользователей возбуждены административные дела, они привлечены к административной ответственности.

Таким образом, только по предписаниям вовлечено в сельскохозяйственный оборот 8,2 тыс. га сельхозугодий, в том числе 5,8 тыс. га освобождены от древесно-кустарниковой растительности.