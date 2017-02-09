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Колышлейская птицефабрика победила в номинации «Лучшая продукция»
Сегодня в Пензе
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Колышлейская птицефабрика победила в номинации «Лучшая продукция» на выставке-дегустации международного форума «Бройлер и яйцо», который прошел в Москве на ВДНХ. Птицефабрике было отдано 243 голоса экспертов, оценивающих выставочные образцы продукции птицеводства. Соперниками Колышлейской Птицефабрики были крупные холдинги, в том числе птицеводческие предприятия из бывших союзных республик. Предприятие не просто заняло первое место по качеству своей продукции и награждено дипломом форума, но и получило международный сертификат, который теперь позволит предлагать производимые продукты питания и в странах ближнего зарубежья.
Колышлейская птицефабрика победила в номинации «Лучшая продукция» на выставке-дегустации международного форума «Бройлер и яйцо», который прошел в Москве на ВДНХ.
Птицефабрике было отдано 243 голоса экспертов, оценивающих выставочные образцы продукции птицеводства. Соперниками Колышлейской Птицефабрики были крупные холдинги, в том числе птицеводческие предприятия из бывших союзных республик.
Предприятие не просто заняло первое место по качеству своей продукции и награждено дипломом форума, но и получило международный сертификат, который теперь позволит предлагать производимые продукты питания и в странах ближнего зарубежья.
Новость: Дмитрий Раткин 09 февраля 2017
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