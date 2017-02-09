Колышлейская птицефабрика победила в номинации «Лучшая продукция» на выставке-дегустации международного форума «Бройлер и яйцо», который прошел в Москве на ВДНХ.

Птицефабрике было отдано 243 голоса экспертов, оценивающих выставочные образцы продукции птицеводства. Соперниками Колышлейской Птицефабрики были крупные холдинги, в том числе птицеводческие предприятия из бывших союзных республик.

Предприятие не просто заняло первое место по качеству своей продукции и награждено дипломом форума, но и получило международный сертификат, который теперь позволит предлагать производимые продукты питания и в странах ближнего зарубежья.