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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 09 февраля 2017
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«День эндокринолога»
Сегодня в Пензе
 

11 февраля, в поликлиниках Пензы и области пройдет акция «День эндокринолога». Список медицинских организаций, где будет проходить  с 8:00 до 14:00 прием  Врачами-эндокринологами вы видите на экране.

Записаться можно по интернету через сайт «Penzadoctor», для жителей города Пензы – по единому телефону контакт-центра «Городская поликлиника» 999-130 и в районах - по телефонам соответствующих регистратур медицинских организаций.

Пациентам, желающим обратиться за консультацией к эндокринологам,  рекомендовано иметь при себе: паспорт, страховой медицинский полис, а также результаты диспансеризации  или последние данные объективных исследований.

- поликлиника № 1 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Набережная р. Мойки, 51), телефон: 999-130;

- поликлиника № 3  Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Светлая, 1),телефон: 999-130;

- поликлиника № 5 Городской поликлиники (г. Пенза, пр- д Жемчужный, 8а), телефон: 999-130;

- поликлиника № 9 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Баумана, 65), телефон: 999-130;

- поликлиника № 12 Городской поликлиники (г. Пенза, Мира, 43), телефон : 999-130;

- поликлиника №14  Городской поликлники (г. Пенза, ул. Стасова, 7), телефон: 999-130;

- поликлиники Каменской, Кузнецкой и Сердобской межрайонных больниц;

- поликлиники Бессоновской, Мокшанской, Никольской, Пензенской, Шемышейской районных больниц.

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