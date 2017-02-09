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«День эндокринолога»
Сегодня в Пензе
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11 февраля, в поликлиниках Пензы и области пройдет акция «День эндокринолога». Список медицинских организаций, где будет проходить с 8:00 до 14:00 прием Врачами-эндокринологами вы видите на экране. Записаться можно по интернету через сайт «Penzadoctor», для жителей города Пензы – по единому телефону контакт-центра «Городская поликлиника» 999-130 и в районах - по телефонам соответствующих регистратур медицинских организаций. Пациентам, желающим обратиться за консультацией к эндокринологам, рекомендовано иметь при себе: паспорт, страховой медицинский полис, а также результаты диспансеризации или последние данные объективных исследований. - поликлиника № 1 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Набережная р. Мойки, 51), телефон: 999-130; - поликлиника № 3 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Светлая, 1),телефон: 999-130; - поликлиника № 5 Городской поликлиники (г. Пенза, пр- д Жемчужный, 8а), телефон: 999-130; - поликлиника № 9 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Баумана, 65), телефон: 999-130; - поликлиника № 12 Городской поликлиники (г. Пенза, Мира, 43), телефон : 999-130; - поликлиника №14 Городской поликлники (г. Пенза, ул. Стасова, 7), телефон: 999-130; - поликлиники Каменской, Кузнецкой и Сердобской межрайонных больниц; - поликлиники Бессоновской, Мокшанской, Никольской, Пензенской, Шемышейской районных больниц.
11 февраля, в поликлиниках Пензы и области пройдет акция «День эндокринолога». Список медицинских организаций, где будет проходить с 8:00 до 14:00 прием Врачами-эндокринологами вы видите на экране.
Записаться можно по интернету через сайт «Penzadoctor», для жителей города Пензы – по единому телефону контакт-центра «Городская поликлиника» 999-130 и в районах - по телефонам соответствующих регистратур медицинских организаций.
Пациентам, желающим обратиться за консультацией к эндокринологам, рекомендовано иметь при себе: паспорт, страховой медицинский полис, а также результаты диспансеризации или последние данные объективных исследований.
- поликлиника № 1 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Набережная р. Мойки, 51), телефон: 999-130;
- поликлиника № 3 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Светлая, 1),телефон: 999-130;
- поликлиника № 5 Городской поликлиники (г. Пенза, пр- д Жемчужный, 8а), телефон: 999-130;
- поликлиника № 9 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Баумана, 65), телефон: 999-130;
- поликлиника № 12 Городской поликлиники (г. Пенза, Мира, 43), телефон : 999-130;
- поликлиника №14 Городской поликлники (г. Пенза, ул. Стасова, 7), телефон: 999-130;
- поликлиники Каменской, Кузнецкой и Сердобской межрайонных больниц;
- поликлиники Бессоновской, Мокшанской, Никольской, Пензенской, Шемышейской районных больниц.
Новость: Дмитрий Раткин 09 февраля 2017
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