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 Четверг, 09 февраля 2017
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Занятость подростков во внеурочное время
Сегодня в Пензе
 

Состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по общественной безопасности, защите прав, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности.

Одной из тем, которую обсуждали на заседании, была занятость подростков во внеурочное время. И.о. начальника по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Пензы Алексей Белоусов доложил, что в рамках деятельности по формированию здорового образа жизни и профилактики негативных явлений среди детей этой возрастной категории проводятся различные мероприятия и акции. В общей сложности их прошло более 4300. Среди них фестивали в социокультурных комплексах «Новогодние семейные традиции», «До свиданья, лето! Здравствуй, школа!», мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, физкультурно-спортивные акции «А ты готов к рекордам» по внедрению Комплекса ГТО, «Зарядка с чемпионом», «Тесты Губернатора», «Хоккей на валенках», «Зимние забавы», «Богатырская сила», семейные старты «Стартуем вместе», «Подтянись», Урок ГТО, соревнования в рамках городской спартакиады школьников; тренинговые занятия «Скажи – нет», психологические уроки общения, индивидуальные беседы и занятия с психологами по программам коррекции поведения; круглые столы с участием представителей родительской общественности и лидеров ученического самоуправления «Пенза – город здоровых людей», «Здоровый образ жизни - путь к успеху и благополучию».

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова отметила участие некоторых депутатов Пензенской городской Думы в проводимых мероприятиях.

- Так, Юрий Крячко оказал содействие в восстановлении хоккейной коробки на улице Вяземского, - подчеркнула Наталья Владимировна. - Депутаты Иван Краснов и Сергей Седов оказывают материальную поддержку в части приобретения призов.

В свою очередь председатель постоянной комиссии Юрий Зиновьев поблагодарил Наталью Озерову за организацию мероприятий, спортивных соревнований и фестивалей.

- Многие из них проводятся на добровольной основе, а это значит, что в данной сфере работают небезразличные люди, - отметил Юрий Александрович.

Новость: Администрация города Пензы 09 февраля 2017
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