Кузнецкий богатырь стал серебряным медалистом в супертяжелой весовой категории до 130 кг

В Бору (Нижегородская область) 29 и 30 января 2017 года прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин. Кузнечанин, мастер спорта России Николай Измайлов стал серебряным медалистом в супертяжелой весовой категории до 130 кг., уступив в финале в равном поединке борцу из Республики Башкирия.

В 2016 году Николай победил на первенстве России, стал серебряным призером первенства Европы в Румынии, вошел в пятерку сильнейших на чемпионате мира среди юниоров до 21 года во Франции. В этом году борец перешел в категорию взрослых спортсменов. Надеемся, что он сумеет закрепиться в национальной сборной команде России.

Николая Измайлова тренируют Константин Салкевич, заслуженный тренер России Владимир Измайлов.