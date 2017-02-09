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Кузнецкий богатырь стал серебряным медалистом в супертяжелой весовой категории до 130 кг
Сегодня в Пензе
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В Бору (Нижегородская область) 29 и 30 января 2017 года прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин. Кузнечанин, мастер спорта России Николай Измайлов стал серебряным медалистом в супертяжелой весовой категории до 130 кг., уступив в финале в равном поединке борцу из Республики Башкирия. В 2016 году Николай победил на первенстве России, стал серебряным призером первенства Европы в Румынии, вошел в пятерку сильнейших на чемпионате мира среди юниоров до 21 года во Франции. В этом году борец перешел в категорию взрослых спортсменов. Надеемся, что он сумеет закрепиться в национальной сборной команде России. Николая Измайлова тренируют Константин Салкевич, заслуженный тренер России Владимир Измайлов.
В Бору (Нижегородская область) 29 и 30 января 2017 года прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин. Кузнечанин, мастер спорта России Николай Измайлов стал серебряным медалистом в супертяжелой весовой категории до 130 кг., уступив в финале в равном поединке борцу из Республики Башкирия.
В 2016 году Николай победил на первенстве России, стал серебряным призером первенства Европы в Румынии, вошел в пятерку сильнейших на чемпионате мира среди юниоров до 21 года во Франции. В этом году борец перешел в категорию взрослых спортсменов. Надеемся, что он сумеет закрепиться в национальной сборной команде России.
Николая Измайлова тренируют Константин Салкевич, заслуженный тренер России Владимир Измайлов.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 09 февраля 2017
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