|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Солдаты Отчизны»
Сегодня в Пензе
|
С 13 по 17 февраля в Пензенском краеведческом музее будет работать передвижная выставка «Солдаты Отчизны», посвященная пензенцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Выставка расскажет о различных военных конфликтах, полыхавших по всей планете: в Испании, Корее, Вьетнаме, Венгрии, Афганистане и в других странах.
С 13 по 17 февраля в Пензенском краеведческом музее будет работать передвижная выставка «Солдаты Отчизны», посвященная пензенцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Выставка расскажет о различных военных конфликтах, полыхавших по всей планете: в Испании, Корее, Вьетнаме, Венгрии, Афганистане и в других странах.
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 09 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru