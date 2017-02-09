С 13 по 17 февраля в Пензенском краеведческом музее будет работать передвижная выставка «Солдаты Отчизны», посвященная пензенцам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Выставка расскажет о различных военных конфликтах, полыхавших по всей планете: в Испании, Корее, Вьетнаме, Венгрии, Афганистане и в других странах.



На выставке будут представлены материалы, рассказывающие о судьбах наших земляков-пензенцев, участниках этих событий.

Передвижную выставку «Солдаты Отчизны» Пензенский краеведческий музей также может предоставить в любое учебное заведение г. Пензы для проведения организованных экскурсий с учащимися. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 09 февраля 2017