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«Юный художник России — 2017»
Сегодня в Пензе
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Приглашаем молодёжь Пензы принять участие во Всероссийском открытом художественном конкурсе «Юный художник России — 2017». Данный конкурс проводится в соответствии с Всероссийской программой выявления и поддержки одарённых подростков и молодёжи в области изобразительного искусства. В конкурсе принимают участие дети и подростки от 9 до 18 лет, занимающийся изобразительным искусством как самостоятельно, так и в художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах искусств, в академических художественных лицеях и в профессиональных образовательных учреждениях. Конкурс проводится по следующим специальностям: живопись (графика), скульптура, архитектура и дизайн.
Приглашаем молодёжь Пензы принять участие во Всероссийском открытом художественном конкурсе «Юный художник России — 2017».
Данный конкурс проводится в соответствии с Всероссийской программой выявления и поддержки одарённых подростков и молодёжи в области изобразительного искусства.
В конкурсе принимают участие дети и подростки от 9 до 18 лет, занимающийся изобразительным искусством как самостоятельно, так и в художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах искусств, в академических художественных лицеях и в профессиональных образовательных учреждениях.
Конкурс проводится по следующим специальностям: живопись (графика), скульптура, архитектура и дизайн.
Новость: Ирина Зазуля 09 февраля 2017
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