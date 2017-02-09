Приглашаем молодёжь Пензы принять участие во Всероссийском открытом художественном конкурсе «Юный художник России — 2017». Данный конкурс проводится в соответствии с Всероссийской программой выявления и поддержки одарённых подростков и молодёжи в области изобразительного искусства. В конкурсе принимают участие дети и подростки от 9 до 18 лет, занимающийся изобразительным искусством как самостоятельно, так и в художественных кружках и студиях, в художественных школах и школах искусств, в академических художественных лицеях и в профессиональных образовательных учреждениях. Конкурс проводится по следующим специальностям: живопись (графика), скульптура, архитектура и дизайн.

Новость: Ирина Зазуля 09 февраля 2017