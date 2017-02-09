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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 09 февраля 2017
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Победители соревнований «КЭС-БАСКЕТ» поедут на финал Евролиги
Сегодня в Пензе
 

Определились финалисты областного чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС-Баскет". В Играх группового этапа принимали участие 7 команд юношей и 7 команд девушек.

В итоге в соревнованиях среди юношей в финале сойдутся баскетболисты школы № 9 им. Кирилла и Мефодия (г. Каменка) и школы № 77 (г. Пенза). За третье место поборются учащиеся школы № 3 (г. Кузнецк) и шкала  из с.Старая Каменка Пензенского района.

У девушек в главном поединке турнира встретятся команды Лицея № 73 (г. Пенза) и школы № 15 (г. Кузнецк). В матче за бронзовые награды сойдутся команды школы № 9 им. Кирилла и Мефодия (г. Каменка) и школы № 1 им  Артамонова .

Финальные поединки чемпионата  "КЭС-Баскет" пройдут 11 февраля 2017 года в ФОКе ПГУАС: Две команды-победительницы регионального чемпионата отправятся на финал Приволжского федерального округа «КЭС-Баскет», который состоится в марте 2017 года.

Юноши и девушки поборются за право принять участие в Суперфинале Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ», победитель которого получит главный приз - поездку на «Финал четырех» Евролиги в г. Стамбул. 

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