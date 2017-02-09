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При вывозе в другие регионы РФ досмотрено 11297,5 т подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
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О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 31 января по 3 февраля За период с 31 января по 3 февраля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 327 заявок. При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 11297,5 т подкарантинной продукции, из них: • ячмень – 912,5 т; • пшеница – 4060 т; • семена подсолнечника – 6208 т; • свекла – 2 т; • лук репчатый – 15 т; • капуста – 100 т; • пиломатериал – 135 м3. На вышеуказанную продукцию выдано 286 карантинных сертификатов. Отправлено на экспорт: • пшеница – 2508 т; • семена льна – 70,42 т; • деревянные поддоны – 50 шт.; • деревянные ящики – 9 шт.; • картонные коробки – 7275 шт.; • пиломатериал – 1,77 м3. Выдан 41 фитосанитарный сертификат.
О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 31 января по 3 февраля
За период с 31 января по 3 февраля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 327 заявок.
При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 11297,5 т подкарантинной продукции, из них:
• ячмень – 912,5 т;
• пшеница – 4060 т;
• семена подсолнечника – 6208 т;
• свекла – 2 т;
• лук репчатый – 15 т;
• капуста – 100 т;
• пиломатериал – 135 м3.
На вышеуказанную продукцию выдано 286 карантинных сертификатов.
Отправлено на экспорт:
• пшеница – 2508 т;
• семена льна – 70,42 т;
• деревянные поддоны – 50 шт.;
• деревянные ящики – 9 шт.;
• картонные коробки – 7275 шт.;
• пиломатериал – 1,77 м3.
Выдан 41 фитосанитарный сертификат.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 09 февраля 2017
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