При вывозе в другие регионы РФ досмотрено 11297,5 т подкарантинной продукции

О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 31 января по 3 февраля

За период с 31 января по 3 февраля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 327 заявок.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 11297,5 т подкарантинной продукции, из них:

• ячмень – 912,5 т;

• пшеница – 4060 т;

• семена подсолнечника – 6208 т;

• свекла – 2 т;

• лук репчатый – 15 т;

• капуста – 100 т;

• пиломатериал – 135 м3.

На вышеуказанную продукцию выдано 286 карантинных сертификатов.

Отправлено на экспорт:

• пшеница – 2508 т;

• семена льна – 70,42 т;

• деревянные поддоны – 50 шт.;

• деревянные ящики – 9 шт.;

• картонные коробки – 7275 шт.;

• пиломатериал – 1,77 м3.

Выдан 41 фитосанитарный сертификат.