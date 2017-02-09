Пензенский хоккеист Александр Тарасов – чемпион Всемирной зимней Универсиады Хоккейная студенческая сборная команда России, с форвардом «Дизеля» в составе, одолела сборную Казахстана со счетом 1:0. Россияне выиграли на турнире все шесть матчей. На счету Александра Тарасова 6 очков: два гола и четыре результативные передачи. Поздравляем Александра Тарасова с первой победой в составе студенческой сборной России! Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 09 февраля 2017