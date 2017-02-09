|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Хоккейная студенческая сборная команда России, с форвардом «Дизеля» в составе, одолела сборную Казахстана
Сегодня в Пензе
|
Пензенский хоккеист Александр Тарасов – чемпион Всемирной зимней Универсиады Хоккейная студенческая сборная команда России, с форвардом «Дизеля» в составе, одолела сборную Казахстана со счетом 1:0. Россияне выиграли на турнире все шесть матчей. На счету Александра Тарасова 6 очков: два гола и четыре результативные передачи. Поздравляем Александра Тарасова с первой победой в составе студенческой сборной России!
Пензенский хоккеист Александр Тарасов – чемпион Всемирной зимней Универсиады
Хоккейная студенческая сборная команда России, с форвардом «Дизеля» в составе, одолела сборную Казахстана со счетом 1:0.
Россияне выиграли на турнире все шесть матчей. На счету Александра Тарасова 6 очков: два гола и четыре результативные передачи.
Поздравляем Александра Тарасова с первой победой в составе студенческой сборной России!
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 09 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru