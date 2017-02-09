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Официальная регистрация в электронной очереди стартует 10 февраля
Сегодня в Пензе
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Стартует Официальная регистрация в электронной очереди на приобретение путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на web-сайте заявочной кампании leto58.ru Электронная очередь - единая для всех пользователей, независимо от способа регистрации. Поэтому наиболее удобным и рациональным способом является самостоятельная регистрация граждан с персонального компьютера, планшета или телефона. Граждане, не имеющие возможности зарегистрироваться самостоятельно, могут обратиться в районную администрацию по месту прописки или в образовательное учреждение по месту обучения ребёнка, где им окажут помощь специалисты.
Стартует Официальная регистрация в электронной очереди на приобретение путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на web-сайте заявочной кампании leto58.ru
Электронная очередь - единая для всех пользователей, независимо от способа регистрации. Поэтому наиболее удобным и рациональным способом является самостоятельная регистрация граждан с персонального компьютера, планшета или телефона.
Граждане, не имеющие возможности зарегистрироваться самостоятельно, могут обратиться в районную администрацию по месту прописки или в образовательное учреждение по месту обучения ребёнка, где им окажут помощь специалисты.
Новость: Дмитрий Раткин 09 февраля 2017
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