Официальная регистрация в электронной очереди стартует 10 февраля

Стартует Официальная регистрация в электронной очереди на приобретение путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на web-сайте заявочной кампании leto58.ru

Электронная очередь - единая для всех пользователей, независимо от способа регистрации. Поэтому наиболее удобным и рациональным способом является самостоятельная регистрация граждан с персонального компьютера, планшета или телефона.

Граждане, не имеющие возможности зарегистрироваться самостоятельно, могут обратиться в районную администрацию по месту прописки или в образовательное учреждение по месту обучения ребёнка, где им окажут помощь специалисты.