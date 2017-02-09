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Пензенцы стали реже нарушать закон
Сегодня в Пензе
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На 14% по сравнению с прошлым годом в Пензе снизился уровень преступности! Это касается всех категорий правонарушений, включая тяжкие и особо тяжкие.
«Зарегистрировано на 13% меньше тяжких и особо тяжких преступлений, на 8% — средней тяжести, на 16% — небольшой тяжести», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по г. Пензе, Евгений Шикунов.
Большая часть преступлений носит имущественный характер. Кражи, мошенничество — всего более двух с половиной тысяч случаев! Экономических преступлений было значительно меньше, но и они имели место.
«Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресечено 107 преступных деяний, выявлено 12 коррупционных преступлений, 7 — должностных и 6 — фактов взяточничества. К уголовной ответственности привлечено 64 лица», — отметил Евгений Шикунов.
Число преступлений сократилось, а уровень их раскрываемости возрос! За прошлый год сотрудниками ведомства расследовано более трёх тысяч уголовных дел. 150 из них — по горячим следам, то есть в течение суток.
Депутаты поинтересовались деятельностью полиции по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Исполняющий обязанности руководителя ведомства ответил: «За нарушение законодательства в данной сфере возбуждено более 600 уголовных дел и составлено почти 300 административных протоколов».
Народные избранники выразили обеспокоенность набирающей популярность у российских подростков игрой «Беги или умри», суть которой — пробежать через дорогу как можно ближе к движущемуся авто.
Евгений Шикунов доложил, что подобных фактов в городе не зафиксировано, но профилактическая работа в школах будет проведена.
Депутаты призвали ведомство усилить контроль за соблюдением гражданами мер безопасности на дорогах. Статистика ДТП по городу и области пока не радует.
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