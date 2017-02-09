Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 09 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Пензенцы стали реже нарушать закон
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

На 14% по сравнению с прошлым годом в Пензе снизился уровень преступности! Это касается всех категорий правонарушений, включая тяжкие и особо тяжкие.

«Зарегистрировано на 13% меньше тяжких и особо тяжких преступлений, на 8% — средней тяжести, на 16% — небольшой тяжести», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по г. Пензе, Евгений Шикунов.

Большая часть преступлений носит имущественный характер. Кражи, мошенничество — всего более двух с половиной тысяч случаев! Экономических преступлений было значительно меньше, но и они имели место.

«Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресечено 107 преступных деяний, выявлено 12 коррупционных преступлений, 7 — должностных и 6 — фактов взяточничества. К уголовной ответственности привлечено 64 лица», — отметил Евгений Шикунов.

Число преступлений сократилось, а уровень их раскрываемости возрос! За прошлый год сотрудниками ведомства расследовано более трёх тысяч уголовных дел. 150 из них — по горячим следам, то есть в течение суток.

Депутаты поинтересовались деятельностью полиции по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Исполняющий обязанности руководителя ведомства ответил: «За нарушение законодательства в данной сфере возбуждено более 600 уголовных дел и составлено почти 300 административных протоколов».

Народные избранники выразили обеспокоенность набирающей популярность у российских подростков игрой «Беги или умри», суть которой — пробежать через дорогу как можно ближе к движущемуся авто.

Евгений Шикунов доложил, что подобных фактов в городе не зафиксировано, но профилактическая работа в школах будет проведена.

Депутаты призвали ведомство усилить контроль за соблюдением гражданами мер безопасности на дорогах. Статистика ДТП по городу и области пока не радует.

Новость: Екатерина Сорокина 09 февраля 2017
2017-02-09
Коллектив Территориального центра медицины катастроф Пензенской области награжден Почетной грамотой
 Состоялось селекторное совещание под руководством заместителя Министра МЧС России Александра Петровича Чуприяна
 
2017-02-09
1 сентября откроет двери новая школа в городе Спутник
 Школа рассчитана на 1100 мест
 
2017-02-09
В Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки
 Андрей Шевченко наградил представителей научной деятельности
 
2017-02-09
Итоги государственного земельного надзора в Каменском районе Пензенской области за 2016 год
 Наложено административных штрафов на общую сумму 533 тыс. рублей
 
2017-02-09
День российской науки
В Пензе назвали имена ученых года
 

Новости партнеров
 
На сайте: 46ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru