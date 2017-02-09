Из ведущего объекта культуры Пензенский драматический театр на один день превратился в научный центр. В День науки молодые ученые представили здесь свои разработки. Педагогический институт поделился археологическими находками, медицинский – исследованиями в области фармакологии. Его преподаватели и студенты предлагают проводить профилактику гриппа с помощью лекарственных растений.

«На основе мяты мы создали сборы, например, сбор иван-чая и мяты, которая обладает антибактериальными свойствами. То есть данный чай можно применять для профилактики ОРЗ или заболеваний верхних дыхательных путей», – рассказал студент медицинского института Олег Савоськин.

В военно-учебном центре ПГУ так просто свои секреты не раскрывают, все разработки – военная тайна. На кафедре факультета вычислительной техники работают над проектами для военной отрасли и гражданкой сферы.

«Интерес к науке у меня появился еще в школе, при поступлении в ВУЗ я начал развиваться и с тех пор активно участвую в научной деятельности», – рассказал студент ПГУ Максим Вахрамеев.

В День российской науки в драмтеатре чествовали лучших ученых, студентов и спирантов. Впервые в этом году со сцены прозвучали имена «ученых года». Губернатор Иван Белозерцев наградил 12 первых победителей регионального конкурса и поблагодарил их за личный вклад в развитие науки.

«Пензенская область издавна и по праву славится богатым научным потенциалом. Разработки наших ученых получают признание не только на российском, но и мировом уровне. Всесторонняя поддержка фундаментальной прикладной науки является стратегическим направлением деятельности областного правительства», – сказал глава региона.

Пять молодых ученых в День науки получили именные стипендии.