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Итоги государственного земельного надзора в Каменском районе Пензенской области за 2016 год
Сегодня в Пензе
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Согласно Земельному кодексу РФ земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Поэтому непрерывный надзор за состоянием почв и их использованием является одной из первостепенных задач российского государства. Всего в Каменском районе Пензенской области в 2016 году специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 14 проверок соблюдения земельного законодательства: 6 – в отношении юридических лиц и 8 – в отношении граждан. Федеральным законом от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства сроком на три года. В связи с этим в прошедшем году в районе не проводились проверки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств. По итогам проверок выявлено 7 нарушений земельного законодательства РФ, привлечено к административной ответственности 2 юридических лица, 2 должностных лица и трое граждан. Наложено административных штрафов на общую сумму 533 тыс. рублей. Необходимо отметить, что работа по выявлению фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации несет не разовый характер, и в дальнейшем отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области будет проводиться на постоянной и планомерной основе.
Согласно Земельному кодексу РФ земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Поэтому непрерывный надзор за состоянием почв и их использованием является одной из первостепенных задач российского государства.
Всего в Каменском районе Пензенской области в 2016 году специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 14 проверок соблюдения земельного законодательства: 6 – в отношении юридических лиц и 8 – в отношении граждан.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства сроком на три года. В связи с этим в прошедшем году в районе не проводились проверки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств.
По итогам проверок выявлено 7 нарушений земельного законодательства РФ, привлечено к административной ответственности 2 юридических лица, 2 должностных лица и трое граждан.
Наложено административных штрафов на общую сумму 533 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что работа по выявлению фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации несет не разовый характер, и в дальнейшем отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области будет проводиться на постоянной и планомерной основе.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 09 февраля 2017
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