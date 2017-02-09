Итоги государственного земельного надзора в Каменском районе Пензенской области за 2016 год

Согласно Земельному кодексу РФ земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Поэтому непрерывный надзор за состоянием почв и их использованием является одной из первостепенных задач российского государства.

Всего в Каменском районе Пензенской области в 2016 году специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 14 проверок соблюдения земельного законодательства: 6 – в отношении юридических лиц и 8 – в отношении граждан.

Федеральным законом от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства сроком на три года. В связи с этим в прошедшем году в районе не проводились проверки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств.

По итогам проверок выявлено 7 нарушений земельного законодательства РФ, привлечено к административной ответственности 2 юридических лица, 2 должностных лица и трое граждан.

Наложено административных штрафов на общую сумму 533 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что работа по выявлению фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации несет не разовый характер, и в дальнейшем отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области будет проводиться на постоянной и планомерной основе.