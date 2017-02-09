В Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. На нем собрались представители городской и областной власти, в первую очередь, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко и другие.

Официальной части предшествовала выставка научных работ. Затем последовала череда поздравлений и награждение выдающихся деятелей Сурского края.

Так, Андрей Шевченко поприветствовал всех участников праздника, пожелав им крепкого здоровья, энергии, сил и новых свершений и открытий на благо города и региона. После выступления он вручил Благодарственные письма от имени главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.