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В Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки
Сегодня в Пензе
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В Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. На нем собрались представители городской и областной власти, в первую очередь, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко и другие. Официальной части предшествовала выставка научных работ. Затем последовала череда поздравлений и награждение выдающихся деятелей Сурского края. Так, Андрей Шевченко поприветствовал всех участников праздника, пожелав им крепкого здоровья, энергии, сил и новых свершений и открытий на благо города и региона. После выступления он вручил Благодарственные письма от имени главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.
В Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. На нем собрались представители городской и областной власти, в первую очередь, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко и другие.
Официальной части предшествовала выставка научных работ. Затем последовала череда поздравлений и награждение выдающихся деятелей Сурского края.
Так, Андрей Шевченко поприветствовал всех участников праздника, пожелав им крепкого здоровья, энергии, сил и новых свершений и открытий на благо города и региона. После выступления он вручил Благодарственные письма от имени главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.
Новость: Администрация города Пензы 09 февраля 2017
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