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 Четверг, 09 февраля 2017
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1 сентября откроет двери новая школа в городе Спутник
Сегодня в Пензе
 

Программа создания новых ученических мест реализуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Она рассчитана на 2016–2025 годы. Модернизация инфраструктуры общего образования предусматривает переход на режим работы всех школ в одну учебную смену, с учётом демографической ситуации в российских регионах. 

На территории Пензенской области в настоящее время осуществляется подготовка проектно-сметной документации, ведётся возведение новых объектов системы общего образования. Часть из них уже сдана в эксплуатацию. 

«В 2016 году завершено строительство школы в городе Спутник на 1100 мест. 1 сентября она откроет двери для детей этого микрорайона, - сообщил Иван Белозерцев. – Возводится учебный корпус в селе Средняя Елюзань Городищенского района и здание школы на улице Новый Кавказ в Пензе. Для этих образовательных организаций закупают современное оборудование, проводят кадровый подбор. Планируется также открыть школы на улице Чапаева в микрорайоне Шуист, а также в Кузнецке и Верхнем Ломове».

«Строительство новых школ – это путь к ликвидации второй учебной смены», - добавил губернатор.

На сегодняшний момент в школах Пензенской области во вторую смену занимается 9,5 тысяч учеников.

«Это не критичный показатель, но лучше, чтобы все дети учились в первой половине дня, а после обеда посещали кружки и секции. Считаю, что с этой задачей при поддержке федерального бюджета мы должны справиться», - резюмировал Иван Белозерцев.

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