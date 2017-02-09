Коллектив Территориального центра медицины катастроф Пензенской области награжден Почетной грамотой

Состоялось селекторное совещание под руководством заместителя Министра МЧС России Александра Петровича Чуприяна по подведению итогов межведомственного взаимодействия с органами повседневного управления силами и средствами служб, отвечающих за предупреждение и ликвидацию последствий различных чрезвычайных ситуаций.



По окончании селекторного совещания в здании Главного управления МЧС России по Пензенской области были подведены итоги по вопросам межведомственного взаимодействия экстренных служб области в 2016 году.



За успехи, достигнутые сотрудниками Территориального центра медицины катастроф Пензенской области в решении вопросов межведомственного взаимодействия, руководство Главного управления области наградило коллектив Центра Почетной грамотой.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 09 февраля 2017