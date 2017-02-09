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 Четверг, 09 февраля 2017
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Коллектив Территориального центра медицины катастроф Пензенской области награжден Почетной грамотой
Сегодня в Пензе
 

Состоялось селекторное совещание под  руководством заместителя Министра МЧС России Александра Петровича Чуприяна по подведению итогов межведомственного взаимодействия с органами повседневного управления силами и средствами служб, отвечающих за предупреждение и ликвидацию последствий различных чрезвычайных ситуаций. 

По окончании селекторного совещания в здании Главного управления МЧС России по Пензенской области были подведены итоги по вопросам межведомственного взаимодействия экстренных служб области в 2016 году. 

За успехи, достигнутые сотрудниками Территориального центра медицины катастроф Пензенской области в решении вопросов межведомственного взаимодействия,  руководство Главного управления области наградило коллектив Центра Почетной грамотой. 

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 09 февраля 2017
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Коллектив Территориального центра медицины катастроф Пензенской области награжден Почетной грамотой
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