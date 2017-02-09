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 Четверг, 09 февраля 2017
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«Одарённые дети»
Сегодня в Пензе
 
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Одарённые дети Пензенской области снова на сцене! Традиционный форум детского творчества уже в 16 раз собрал в Пензе таланты из разных уголков области. В течение десяти дней юные дарования будут демонстрировать своё мастерство по четырнадцати номинациям, среди которых — инструментальное исполнительство, хореография, изобразительное творчество и вокал.

Директор Центра развития образования в сфере культуры и искусства, Вера Огарёва, отметила: «В этом году в форуме принимает участие более 1300 человек — такое масштабное мероприятие! Цель форума — выявление и поддержка одарённых детей. Мы предоставляем им возможность выступить перед широкой аудиторией, показать себя, заявить о себе как о творческом человеке... Мы надеемся, что победители этого форума будут прославлять Пензенскую область на других фестивалях и конкурсах — всероссийского и международного уровня».

В первые два дня форума на сцене Пензенского колледжа искусств выступили вокалисты — представители эстрадного, академического и народного пения. Завершится форум 16 февраля награждением лауреатов и дипломантов.

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