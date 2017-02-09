Все на "Лыжню России"

Все на старт. В Пензе состоится Всероссийская открытая лыжная гонка «Лыжня России». Каждый год спортивное событие собирает огромное количество народа. 2017 тоже не стал исключением. Только в Пензе в гонке примут участие более двух тысяч человек, не говоря уже про всю область.

«Оно пройдет не только в Пензе, но и в Пензенской области. Не менее пяти с половиной тысяч лыжников примут участие в «Лыжне России». Основное мероприятие состоится на стадионе «Снежинка» в городе Пензе», - отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Регистрировать участников начнут с 10:00. Начало массового забега состоится в 12 часов. От участников требуется всего лишь пройти обследование у врача и принести с собой допуск к соревнованиям. Совершеннолетним достаточно сдать расписку об ответственности за жизнь и здоровье.

«Участникам Всероссийской массовой лыжной гонки предлагается преодолеть две дистанции: 10 км для мужчин и 5 км для женщин», - добавил начальник отдела комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Владимир Агапов.

XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 11 февраля. Забег будет проходить в лесном массиве микрорайона «Арбеково». Старт со стадиона «Снежинка». Всех участников ждет полевая кухня, горячий чай и музыкальное сопровождение. Победителей - ценные награды за участие в соревнованиях.