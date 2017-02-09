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 Четверг, 09 февраля 2017
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Мясной фарш непромышленного изготовления продавали на на территории рынка города Белинский
Сегодня в Пензе
 

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на территории рынка города Белинский с целью пресечения нарушений ветеринарного законодательства при обороте подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров, в ходе которого выявлено 2 факта нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Физические лица реализовывали мясной фарш непромышленного изготовления и конскую колбасу без ветеринарно-сопроводительных документов, характеризующих территориальное происхождение и эпизоотическое состояние места выхода груза.

Физические лица, допустившие административное правонарушение, привлечены к ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде штрафа по 500 рублей. Продукция без документов снята с реализации.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 09 февраля 2017
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