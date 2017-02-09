В Пензе за преступления против половой неприкосновенности и разбой осужден местный житель

Собранные следственными органами СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю города Пензы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Следствием и судом установлено, что вечером в октябре 2016 года подсудимый в квартире по местожительству совершил изнасилование знакомой ему 16-летней девушки. При этом, он высказывал ей угрозы и применял насилие к потерпевшей.

Кроме того, мужчина совершил разбойное нападение. Он с помощью монтировки сломал кирпичную кладку стены и через образовавшийся проём проник в погреб многоэтажного дома, откуда проник в квартиру на первом этаже. В момент проникновения в квартире находилась родственница хозяев, приехавшая погостить. Увидев девушку злоумышленник, вооружился ножом и требовал передать ему денежные средства и ювелирные изделия. Похитив находившиеся в квартире денежные средства, ювелирные украшения, а также сотовый телефон девушки, а всего имущества на общую сумму свыше 450 тысяч рублей с похищенным скрылся.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.