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 Четверг, 09 февраля 2017
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Дочь подняла руку на свою мать
Сегодня в Пензе
 

6 февраля текущего года в одном из домов в р.п. Беково Пензенской области было обнаружено тело 56-летней местной жительницы  без внешних признаков насильственной смерти. В ходе проведенного судебно-медицинского исследования, установлено, что смерть потерпевшей последовала от травмы головы. По данному факту Белинским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя дочь потерпевшей, которая сама является многодетной матерью.

По предварительным данным, в вечернее время 5 февраля после распития спиртных напитков и произошедшей ссоры женщина нанесла матери удары рукой в область головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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