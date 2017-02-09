Скидки для студентов в рамках программы «РЖД Бонус»

Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования. Запрос направляется через форму обратной связи в личном кабинете на сайте программы «РЖД Бонус». К нему необходимо приложить скан справки, подтверждающей факт обучения, на бланке учебного заведения.

Упрощенная схема присвоения скидки действует для обучающихся в возрасте от 16 до 25 лет.

Напомним, скидка в размере 25 % на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «ФПК» предоставляется в рамках программы «РЖД Бонус» студентам и аспирантам очных отделений ВУЗов страны.

Ранее для того чтобы получить скидку, обучающимся необходимо было направить заявку через профком ВУЗа, затем учебное заведение передавало список в АО «ФПК», и только после этого студент мог воспользоваться скидкой – данная процедура требовала значительных временных затрат. Теперь факт обучения студент подтверждает самостоятельно, однако АО «ФПК» оставляет за собой право провести проверку подлинности предоставленной справки. Подробнее о скидках студентам – на https://rzd-bonus.ru/student.html

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Программа поощрения пассажиров поездов дальнего следования «РЖД Бонус» начала работу 1 июля 2012 года. Программа позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК» и поездах «Сапсан» и «Аллегро», а также за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах. В рамках программы предоставляются скидки для студентов и пенсионеров, действуют корпоративные предложения для организаций.

Полученные баллы можно обменивать на премиальные поездки.

В настоящее время программа насчитывает более 2 млн 160 тыс. участников, из них статусом «Студент» обладает около 90 тыс. участников.