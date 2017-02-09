В 2017 году предполагается направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 765 безработных граждан, из них более 20 человек – для предприятий, реализующих инвестиционные проекты Пензенской области.

В феврале текущего года в городах Пензе и Заречном, Нижнеломовском, Вадинском, Наровчатском, Спасском, Каменском, Мокшанском районах 45 безработных граждан приступили к обучению и повышению квалификации по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда: тракторист сельскохозяйственного производства категории С и D, водитель погрузчика, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, кладовщик со знанием программы 1С: Управление торговлей, бухгалтерский учет, охрана здоровья сельского населения, сметное дело и ценообразование в строительстве.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан проводится в соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», является государственной услугой и предоставляется бесплатно.

Профессиональное обучение 9 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, организовано центрами занятости населения г. Пензы, г. Заречного, Мокшанского района по профессиям бухгалтер, кладовщик, повышение квалификации медицинских работников.

Центры занятости населения Городищенского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сердобского и Сосновоборского районов приступили к формированию групп на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 2017 году.

Всего в 2017 году планируется обучить и повысить квалификацию 124 молодых мам.

Данная мера социальной поддержки оказывается в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».