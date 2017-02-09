|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Всего в 2017 году планируется обучить и повысить квалификацию 124 молодых мам
Сегодня в Пензе
|
В 2017 году предполагается направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 765 безработных граждан, из них более 20 человек – для предприятий, реализующих инвестиционные проекты Пензенской области. В феврале текущего года в городах Пензе и Заречном, Нижнеломовском, Вадинском, Наровчатском, Спасском, Каменском, Мокшанском районах 45 безработных граждан приступили к обучению и повышению квалификации по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда: тракторист сельскохозяйственного производства категории С и D, водитель погрузчика, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, кладовщик со знанием программы 1С: Управление торговлей, бухгалтерский учет, охрана здоровья сельского населения, сметное дело и ценообразование в строительстве. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан проводится в соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», является государственной услугой и предоставляется бесплатно. Профессиональное обучение 9 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, организовано центрами занятости населения г. Пензы, г. Заречного, Мокшанского района по профессиям бухгалтер, кладовщик, повышение квалификации медицинских работников. Центры занятости населения Городищенского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сердобского и Сосновоборского районов приступили к формированию групп на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 2017 году. Всего в 2017 году планируется обучить и повысить квалификацию 124 молодых мам. Данная мера социальной поддержки оказывается в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
В 2017 году предполагается направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 765 безработных граждан, из них более 20 человек – для предприятий, реализующих инвестиционные проекты Пензенской области.
В феврале текущего года в городах Пензе и Заречном, Нижнеломовском, Вадинском, Наровчатском, Спасском, Каменском, Мокшанском районах 45 безработных граждан приступили к обучению и повышению квалификации по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда: тракторист сельскохозяйственного производства категории С и D, водитель погрузчика, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, кладовщик со знанием программы 1С: Управление торговлей, бухгалтерский учет, охрана здоровья сельского населения, сметное дело и ценообразование в строительстве.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан проводится в соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», является государственной услугой и предоставляется бесплатно.
Профессиональное обучение 9 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, организовано центрами занятости населения г. Пензы, г. Заречного, Мокшанского района по профессиям бухгалтер, кладовщик, повышение квалификации медицинских работников.
Центры занятости населения Городищенского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сердобского и Сосновоборского районов приступили к формированию групп на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 2017 году.
Всего в 2017 году планируется обучить и повысить квалификацию 124 молодых мам.
Данная мера социальной поддержки оказывается в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 09 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru