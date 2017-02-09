Резидент технопарка «Рамеев» начнет производство электроколясок

Пензенское предприятие АО «Центр коммерциализации технологий» в лице директора Дмитрия Гайнуллина приняло участие в проводимом в Минпромторге России совещании по вопросу обеспечения граждан с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации.

На совещании директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров Дмитрий Колобов отметил необходимости развития мер поддержки российских производителей кресел-колясок, а также предложил проводить сертификацию российских производственных предприятий силами Минпромторга, чтобы исключить недобросовестных поставщиков, имитирующих локализацию производства внутри страны. Также отмечена потребность в присвоении каждому подобному изделию индивидуальной нумерации для последующего контроля адресной эксплуатации средств реабилитации и их качества.

Дмитрий Гайнуллин заявил о готовности АО «ЦКТ» к производству как электроколясок, так и их компонентов. В ходе переговоров с Иваном Бирюковым, директором Национальной Ассоциации участников рынка ассистивных технологий, курирующей от Минпромторга данное направление, решено в феврале-марте текущего года провести совещание в технопарке «Рамеев» на предмет сертификации АО «ЦКТ» как поставщика электрокресел-колясок.

Сразу после совещания резиденту пензенского технопарка поступило предложение от профильного предприятия «Обсервер» (г. Калининград) на производство редукторов по их документации.