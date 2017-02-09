Упадёт или нет?

Аварийное здание на улице Ударной в любой момент может разрушиться. Балкон и часть стены уже не выдержали, кирпичная кладка вместе с плитой рухнули на землю. Чтобы защитить прохожих от нового инцидента, возле дома возвели забор. К ремонту пошатнувшегося общежития так и не приступили, даже работать здесь небезопасно.

«На момент первого обрушения у нас была подрядная организация, которая готова была выполнить работы. Когда рабочие повторно пришли обследовать дом, то они отказались здесь работать, потому что возможно обрушение. В настоящий момент все подрядные организации, которые выезжают на этот объект, также отказываются проводить работы», – рассказал начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

А вот жильцы самого дома за свою жизнь, видимо, не опасаются. Из первого подъезда людей выселили, другие настойчиво стараются не размечать обвалившегося балкона и продолжают жить как ни в чем не бывало.

«По закону, если жилой фонд признан аварийным, жители могут обратиться в администрацию города, и им будет предоставлено временное жилье. Однако по этому дому стоит учитывать, что из 43-х квартир, которые мы расселяли по первому подъезду, собственников оказалось только 9. Все остальные – это люди, которые проживают без документов или снимают квартиры», – отметил Андрей Гришин.

Беды можно было бы избежать, но собственники отказались от реконструкции здания. Решение проблемы упирается в деньги, платить из своего кармана никто не хочет – ни жители, ни муниципалитет. Из 243-х комнат в общении муниципальных всего 12.

«В 2016 году собственникам объяснили ситуацию, от ремонта они отказались. Если сейчас произойдет обрушение, будем смотреть по закону, что мы сможем сделать», – прокомментировал Андрей Гришин.

С момента, когда дом был признан аварийным, его состояние стало намного хуже. Экспертам снова предстоит оценить фронт восстановительных работ и назвать сумму, в которую обойдется реконструкция здания.