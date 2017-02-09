Найден подозреваемый, занимающийся сбытом суррогатного алкоголя

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела возбужденного по фактам отравлений суррогатным алкоголем со смертельными исходами в городе Кузнецке Пензенской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что в ночь на 20 ноября 2016 года находившаяся в помещении шоу-бара «NORA» в городе Кузнецке Пензенской области компания мужчин употребляла спиртосодержащую продукцию из литровых бутылок с этикеткой «Bacardi Black». Впоследствии посетителям стало плохо, и они были госпитализированы, однако, несмотря на все принятые медиками меры, пятеро мужчин, в том числе владелец заведения скончались от острого отравления метиловым спиртом, еще 12 человек была оказана медицинская помощь.

У всех погибших в крови выявлено наличие метилового спирта (метанола).

В рамках широкомасштабной операции проведенной следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан подозреваемый в сбыте указанной спиртосодержащей продукции – 41 летний житель города Кузнецка.

По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения сбывал на территории Кузнецка и Пензенской области по низким ценам спиртосодержащую продукцию под видом элитного алкоголя, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Вместе с тем он сбыл не менее 8 бутылок суррогатной продукции с фирменным наименованием ром «Bacardi Black» объемом 1 литр каждая владельцу бара «NORA» в городе Кузнецке.

Как полагает следствие, стоимость одной такой литровой бутылки контрафактного алкоголя составляла 300 рублей.

В рамках проведенных обысков, изъяты его черновые записи, свидетельствующие о ведении учета реализации спиртосодержащей жидкости.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, а также по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем мужчина обвиняется в мошенничестве. Зная, что собственник квартиры в городе Кузнецке проживает в другом регионе, он мошенническим путем переоформил право собственности на указанный объект недвижимости на третьих лиц, после чего продал указанную квартиру, а вырученными от продажи денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следователями проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.