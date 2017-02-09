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 Четверг, 09 февраля 2017
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Разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении нападений на несовершеннолетних
Сегодня в Пензе
 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении в ноябре 2016 года нападений на несовершеннолетних в городе Тында Амурской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, азиатской внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, узкий разрез глаз, губы узкие, волосы черного цвета с челкой средней длины на правую сторону.

В момент совершения преступления был одет: джинсовые брюки темного синего либо черного цвета, пуховик с капюшоном черного (серого) цвета, вязанные перчатки, вязанная шапка черного цвета.

Просим всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, обратиться по телефонам (8-41656) 4-73-28, (8-4162) 22-14-00.

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