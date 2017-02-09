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Пензенская область заняла 69 место по публикации сведений об общественных советах
Сегодня в Пензе
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Проектный центр «Инфометр» провел аудит информационной открытости общественных советов региональных министерств. Общественные советы — консультативные органы с участием представителей общественности, созданные для того, чтобы доносить мнение граждан до ведомств. В каждом регионе эксперты оценили публикации сведений об этих органах на сайтах ведомств, отвечающих за культуру, здравоохранение и финансы. Результаты аудита показали, что информацию о членах ОС найти гораздо легче, чем сведения о работе органа. Так, должности членов общественного совета публикуют в 77 регионах, а видеозаписи прошедших заседаний — только в Московской области. Традиционно после аудита был составлен рейтинг информационной открытости.
Проектный центр «Инфометр» провел аудит информационной открытости общественных советов региональных министерств.
Общественные советы — консультативные органы с участием представителей общественности, созданные для того, чтобы доносить мнение граждан до ведомств.
В каждом регионе эксперты оценили публикации сведений об этих органах на сайтах ведомств, отвечающих за культуру, здравоохранение и финансы.
Результаты аудита показали, что информацию о членах ОС найти гораздо легче, чем сведения о работе органа. Так, должности членов общественного совета публикуют в 77 регионах, а видеозаписи прошедших заседаний — только в Московской области.
Традиционно после аудита был составлен рейтинг информационной открытости.
Новость: Подробнее: http://read.infometer.org/osroiv2016 09 февраля 2017
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