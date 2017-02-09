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Финал областного чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» пройдет 11 февраля
Сегодня в Пензе
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Определились финалисты областного чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет". Игры группового этапа с 1 по 3 февраля проходили в ДЮСШ №1 г. Пензы. В них принимали участие 7 команд юношей и 7 команд девушек. В итоге в соревнованиях среди юношей в финале сойдутся баскетболисты МОУ СОШ № 9 им Кирилла и Мефодия (г. Каменка) и МБОУ СОШ № 77 (г. Пенза). За третье место поборются учащиеся МБОУ СОШ № 3 (г. Кузнецк) и МОБУ СОШ (с.Старая Каменка Пензенского района). У девушек в главном поединке турнира встретятся команды МБОУ Лицей № 73 (г. Пенза) и МБОУ СОШ № 15 (г. Кузнецк). В матче за бронзовые награды сойдутся команды МОУ СОШ № 9 им Кирилла и Мефодия (г. Каменка) и МБОУ СОШ № 1 им Н.С. Артамонова (р.п. Лунино). Финальные поединки чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" пройдут в ФОКе ПГУАС 11 февраля 2017 года: 11:00 – матч за 3 место (девочки); 12:30 – матч за 3 место (юноши); 14:00 - матч за 1 место (девочки); 15:30 - матч за 1 место (юноши); 17:00 - церемония награждения. Две команды-победительницы регионального чемпионата отправятся на финал Приволжского федерального округа ШБЛ «КЭС-Баскет», который состоится в марте 2017 года. Юноши и девушки поборются за право принять участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», победитель которого получит главный приз - поездку на «Финал четырех» Евролиги в г. Стамбул (Турция).
Определились финалисты областного чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет". Игры группового этапа с 1 по 3 февраля проходили в ДЮСШ №1 г. Пензы. В них принимали участие 7 команд юношей и 7 команд девушек.
В итоге в соревнованиях среди юношей в финале сойдутся баскетболисты МОУ СОШ № 9 им Кирилла и Мефодия (г. Каменка) и МБОУ СОШ № 77 (г. Пенза). За третье место поборются учащиеся МБОУ СОШ № 3 (г. Кузнецк) и МОБУ СОШ (с.Старая Каменка Пензенского района).
У девушек в главном поединке турнира встретятся команды МБОУ Лицей № 73 (г. Пенза) и МБОУ СОШ № 15 (г. Кузнецк). В матче за бронзовые награды сойдутся команды МОУ СОШ № 9 им Кирилла и Мефодия (г. Каменка) и МБОУ СОШ № 1 им Н.С. Артамонова (р.п. Лунино).
Финальные поединки чемпионата ШБЛ "КЭС-Баскет" пройдут в ФОКе ПГУАС 11 февраля 2017 года:
11:00 – матч за 3 место (девочки);
12:30 – матч за 3 место (юноши);
14:00 - матч за 1 место (девочки);
15:30 - матч за 1 место (юноши);
17:00 - церемония награждения.
Две команды-победительницы регионального чемпионата отправятся на финал Приволжского федерального округа ШБЛ «КЭС-Баскет», который состоится в марте 2017 года.
Юноши и девушки поборются за право принять участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», победитель которого получит главный приз - поездку на «Финал четырех» Евролиги в г. Стамбул (Турция).
Новость: Елена Никитина 09 февраля 2017
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