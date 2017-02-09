|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Выбирая профессию, выбираем будущее»
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В рамках декады профориентации "Выбирая профессию, выбираем будущее" сотрудники кинологической службы УФСИН России по Пензенской области провели для пензенских школьников показательное занятие с собаками. Ребятам рассказали о том, что значит быть кинологом, какими основными качествами должен обладать человек, решивший посвятить себя этой профессии, а также о том, что нужно делать для того, чтобы собака выросла послушной и выполняла все команды.
«Мы показываем здесь работу кинологов,собак. Отрабатываем обыск местности, транспорта, вещи, человека. Детям интересна работа кинологов по поиску наркотических и взрывчатых веществ»,- рассказывает Начальник кинологической службы УФСИН России по Пензенской области Дмитрий Тюпаев.
Ученица лицея современных технологий управления №2 Анастасия Иванова, впервые увидела своими глазами как работают кинологи. По признанию школьницы это показательное занятие стало для неё полезным опытом: «Просто восхитительные впечатления. У меня у самой собака. Интересно, как ее правильно тренировать. Я получила массу рекомендаций по правильному воспитанию питомца. Надеюсь, мне это поможет. Ну и в будущем у меня есть планы тоже стать кинологом».
Данную акцию сотрудники кинологической службы проводят для школьников ежегодно.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru