В рамках декады профориентации "Выбирая профессию, выбираем будущее" сотрудники кинологической службы УФСИН России по Пензенской области провели для пензенских школьников показательное занятие с собаками. Ребятам рассказали о том, что значит быть кинологом, какими основными качествами должен обладать человек, решивший посвятить себя этой профессии, а также о том, что нужно делать для того, чтобы собака выросла послушной и выполняла все команды.

«Мы показываем здесь работу кинологов,собак. Отрабатываем обыск местности, транспорта, вещи, человека. Детям интересна работа кинологов по поиску наркотических и взрывчатых веществ»,- рассказывает Начальник кинологической службы УФСИН России по Пензенской области Дмитрий Тюпаев.

Ученица лицея современных технологий управления №2 Анастасия Иванова, впервые увидела своими глазами как работают кинологи. По признанию школьницы это показательное занятие стало для неё полезным опытом: «Просто восхитительные впечатления. У меня у самой собака. Интересно, как ее правильно тренировать. Я получила массу рекомендаций по правильному воспитанию питомца. Надеюсь, мне это поможет. Ну и в будущем у меня есть планы тоже стать кинологом».

Данную акцию сотрудники кинологической службы проводят для школьников ежегодно.