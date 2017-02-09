Незаконный алкоголь

С момента этого события прошло уже несколько месяцев, но виновных нашли только сейчас. В ноябре 2016 года несколько жителей Кузнецка отравились контрафактным алкоголем, пять из которых погибло. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками регионального следственного управления Следственного комитета провели ряд совместных мероприятий в рамках расследования уголовного дела.

«Полицейскими и следователями были проведены обыски у нескольких граждан, которые были связаны с основными фигурантами уголовного дела»,- рассказала начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Во время следствия этого дела, было выявлено ещё несколько правонарушений. В ходе обыска у одного из подозреваемых в доме нашли боевую гранату. Житель Кузнецка прятал её в одежде, по факту её незаконного хранения он привлечен под стражу.

«В ходе обыска у другого жителя Кузнецка были обнаружены незарегистрированные травматический пистолет и патроны к нему, а также патроны к охотничьему оружию. Предметы, запрещенные к свободному обороту, изъяты. По факту их незаконного хранения проводится проверка. При проведении обыска у третьего гражданина, имеющего отношение к фигурантам уголовного дела, была найдена марихуана. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,- прокомментировала Ольга Евдокимова.

Полицейские и следователи при обыске у еще одного жителя Кузнецка обнаружили и изъяли большую партию спиртсодержащей жидкости. Ее образцы направлены на экспертизу для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья человека. Им оказался сорока однолетний житель города Кузнецка.

«Подозреваемый из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения сбывал на территории Кузнецка и Пензенской области по низким ценам спиртосодержащую продукцию под видом элитного алкоголя, который не отвечал требованиям безопасности и здоровья потребителей»,- рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Людмила Фомина.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы.