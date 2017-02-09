Пензенская область в лидерах ПФО по развитию аграрного сектора

Согласно сводным данным по показателям социально-экономического положения регионов Приволжского Федерального округа за январь-декабрь 2016 года Пензенская область занимает ряд лидирующих позиций по показателям развития аграрной отрасли. Так, регион уступает только Республике Татарстан по величине оборота организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». За отчетный период в области данный показатель составил 48,7 млрд рублей. На третьем месте в округе – Республика Башкортостан с показателем 48,6 млрд рублей, последнее (14 место) у Ульяновской области (12,34 млрд рублей).

Пензенская область – на ведущих позициях по показателям работы отрасли животноводства. Регион занимает третье место в округе по производству мяса и субпродуктов пищевых убойных животных с показателем 48,1 тыс. тонн и по объемам производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий с показателем 284,97 тыс. тонн.

Лидирующие позиции Пензенская область занимает и по приростам показателей развития АПК. Втрое место в ПФО у региона по приросту производства колбасных изделий, сыров и сырных продуктов, а также надоя на одну корову в сельскохозяйственных организациях.

По-прежнему Пензенская область – лидер округа по величине среднемесячной заработной платы работников по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Величина заработной платы за январь-ноябрь 2016 года составила 22,7 тыс. рублей.